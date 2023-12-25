مصادر تكشف موعد فتح باب التسجيل رسميا للالتحاق بالجامعات الخاصة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات للخاصة، أن هناك عددا من الجامعات أتاحت عبر مواقعها الإلكترونية التسجيل المبكر وفتح باب الالتحاق بالكليات المختلفة في الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، للكليات التي توجد بها عدد من الأماكن الشاغرة كعدد من كليات القطاع الطبي والهندسة وكليات القطاع الإنساني ووفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب تلك الجامعات بضرورة وقف عملية التسجيل وعدم الاستعجال وانتظار صدور القرارات الرسمية من المجلس في هذه الشأن وضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ونوهت بأن فتح باب التسجيل رسميًا للالتحاق بالكليات المختلفة سيكون خلال شهر يناير المقبل، أي بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 مباشرة، موضحة أن التسجيل يكون وفقًا للحدود الدنيا التي التحق بها الطلاب في الترم الأول وكذلك مصاريف العام الجامعي كما هي دون تغيير.