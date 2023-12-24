رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، وفدًا ممثلًا عن لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، يضم الدكتور محمد نجيب التلاوي، أمين اللجنة، والعميد الأسبق لكلية الآداب، جامعة المنيا، وعضو لجنة التخطيط بقطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وعضو لجنة التخطيط بقطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب.

تقديم البرامج الدراسية

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بوفد اللجنة في مستهل زيارتهم للجامعة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير ما تقدمه من برامج دراسية، بمختلف الكليات؛ لتكون أكثر توافقاً مع معايير الجودة المؤسسية، والأكاديمية، على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، وتواكب التطورات المعاصرة؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة التعليمية، والارتقاء بمخرجات الجامعة العلمية، والبشرية.

منظومة التعليم الجامعي

وأكد الدكتور المنشاوي، الدور المهم الذي تقوم به لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وجهودها في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وهو ما يسهم بدوره في إمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع تطورات العصر، والمنافسة في سوق العمل محلياً، وإقليميا، ودوليا.

وأوضح «علوان» أن زيارة لجنة قطاع الآداب تستهدف؛ الوقوف على الإمكانيات البشرية، والمادية بالكلية؛ لمراجعة البرامج الخاصة المقدمة بها، البالغ عددها (11) برنامجاً بمختلف الأقسام؛ وذلك تمهيداً لاعتماد اللوائح الدراسية لهذه البرامج، والموافقة على بدء الدراسة بها، مشيرا إلى أن اللجنة تفقدت القاعات الدراسية، والمدرجات، والمعامل، والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري؛ للتأكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة.

وعبرت اللجنة عن سعادتها بالوجود داخل جامعة أسيوط العريقة، وأشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته الجامعة، ودورها المجتمعي، والخدمي، ومساعيها في التطوير المستمر للعملية التعليمية، وتقديم برامج تعليمية على أعلى مستوى؛ لتأهيل طلابها ، وإعدادهم؛ ليكونوا على أتم استعداد؛ لمواجهة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، ومتطلباته.

حضر اللقاء الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم الطلاب، والدكتور سامح فكري رئيس قسم الآثار والمنسق للزيارة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

يذكر أن لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ عقدت اجتماعاً بكلية الآداب؛ لمناقشة اللوائح المقدمة لعدد من البرامج الدراسية المقترحة.