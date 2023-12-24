رصف ورفع كفاءة طريق الكورنيش بدمنهور بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها؛ لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف كورنيش دمنهور بتكلفة 10 ملايين

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، بمتابعة استكمال رصف طريق الكورنيش البر الشرقي بداية من كوبري أبو الريش حتى المستشفى العسكري بطول 1.5 كيلو متر وعرض 20 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ، مشددة على المتابعة الميدانية على مدار الساعة لكل عمليات الرصف لتذليل العقبات أمام العاملين.

رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالبحيرة

يذكر أن مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة تشهد عمليات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الاستثمارية لطرق البحيرة لعام 2024، يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة، بالإضافة إلى عدد من طرق قرى مدينة دمنهور والمحمودية