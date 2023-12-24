إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «رشيد - الدلنجات - كفر الدوار - دمنهور - الرحمانية - إدكو» عن إزالة 30 حالة تضمنت 8 حالات بمساحة 460 متر مربع عبارة عن سور من البلوك وردم حفر وشدات خشبية برشيد، و10 حالات بمساحة 320 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية بالدلنجات.

وتضمنت الحالات أيضًا حالتي تعد بمساحة 250 مترا مربعا، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

حملات إزالة تعديات في البحيرة

وشملت الحالات أيضًا حالة تعد بمساحة 120 مترا مربعا، عبارة عن شدة خشبية استعداد لعمل سملات خرسانية في المهد بنطاق قرية نديبة بدمنهور، وحالة تعد بمساحة 120 مترا، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية، وكذلك حالة تعد على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 90 مترا مربعا في قرية 6 أكتوبر بإدكو، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض.