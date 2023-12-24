«أوقاف البحيرة»: استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها

أعلن الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.

جهود «أوقاف البحيرة» في توزيع صكوك الطعام

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

قدمت نائب محافظ البحيرة الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.

يذكر أن مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة تقدم كافة المعلومات عن الأسر الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أبحاث ميدانية طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.