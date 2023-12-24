«تنمية النشء» بالشرقية تختتم تنفيذ معسكرات اليوم الواحد في بردين

اختتمت معسكرات اليوم الواحد الذي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

تنفيذ ورش العمل الخاصة بالتنمية البشرية

وتهدف المعسكرات إلي ترسيخ قيم الولاء والانتماء نحو وطننا العزيز، من خلال تنفيذ ورش العمل الخاصة بالتنمية البشرية «خدمة مجتمعية» والسلوكيات والتفرقة بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي لدى النشء في هذة المرحلة السنية لتعليم الطلائع كيفية ممارسة السلوك الإيجابي في شتى مجالات حياتهم وذلك في ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية للنشء من خلال الورشة الرياضية وإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية لبناء أجسامهم بطريقه صحية، وصقل مواهبهم الفنية واكتشافها من خلال الورش الفنية والأعمال الابتكارية.

يذكر أنه تم تنفيذ معسكرات اليوم الواحد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر بمشاركة 100 طليع وطليعة بكل مركز شباب بإجمالى عدد مستهدف 300 طليع وطليعة ، وكان اليوم الأول بمركز شباب ابو كبير واليوم الثانى بمركز شباب العزيزية واختتمت اليوم بمركز شباب بردين، إذ بدأ المعسكر بطابور نشاط رياضي ثم تقسيم النشء الى ورش عمل ألعاب رياضية وترويحية، ورشة التنمية البشرية «خدمة مجتمعية»، ورشة أنشطة فنية وابداعية، وتم التبادل بين الورش.

تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة

وتضمنت فعاليات المعسكر تجميع المشاركين في أرض ملعب مركز الشباب والوقوف لتحية العلم وعزف السلام الجمهوري، وبعدها تنفيذ الأنشطة الرياضية بإشراف القسم الرياضي وبعدها تم تقسيم الطلائع المشاركين إلى مجموعات حيث تم عمل ورشة عمل فنية بإشراف الهام الشاعر، عن كيفية إعادة تدوير المخلفات بالمنزل واستخدامها بالشكل الجمالي بأبسط الإمكانات المتاحة، ورسم وابتكار النشء لانجازات الدولة والتوسعات التي تشهدها البلاد في صورة رسومات فنية يعبر عنها النشء.