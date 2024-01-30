شروط التبرع بالدم 2024.. اعرف الفوائد والممنوعين

شروط التبرع بالدم، من أهم الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الإقدام على هذه الخطوة، لذا قالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، إن جميع الأشخاص يمكن لهم التبرع بالدم في حال تمتعهم بصحة جيدة، مع توفر عدد من الشروط المهمة، وفقًا لوزارة الصحة المصرية.

شروط التبرع بالدم

وأوضحت «الصحة العالمية» أن شروط التبرع بالدم العامة، تكون كالتالي:

العمر

يتراوح العمر المناسب للتبرع بالدم بين 18 و65 سنة، ولكن قد يُسمح في بعض البلدان للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و17 سنة بالتبرع بالدم؛ بشرط أن يستوفون المعايير البدنية والدموية اللازمة، وأن يتسنى الحصول على الموافقة المناسبة.

الوزن

يبلغ وزن المتبرع المناسب للتبرع بالدم 50 كيلوغرامًا على الأقل.

الصحة

يجب على المتبرع أن يكون بصحة جيدة وأن لا يعاني من أي أمراض معدية، مثل:

- الزكام أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق أو هربس الحمى أو وجع البطن أو أي عدوى أخرى.

- الوشم أو الثقب في الجسم خلال آخر 6 أشهر.

- عملية جراحية بسيطة خلال آخر 24 ساعة أو عملية جراحية لا يُستهان بها خلال آخر شهر.

- انخفاض مستوى الهيموغلوبين عن الحد الأدنى المطلوب، والذي يختلف من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام هو 12 غرمًا كل ديسيلتر لدى الإناث و13 جرامًا كل ديسيلتر لدى الذكور.

السفر

يجب على المتبرع الذي سافر إلى مناطق تتوطن فيها أمراض معدية معينة خلال فترة زمنية محددة، أن يتجنب التبرع بالدم، ومن تلك الأمراض:

- المناطق التي تنتشر فيها الملاريا.

- المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك.

- المناطق التي تنتشر فيها فيروس زيكا.

شروط التبرع بالدم للنساء

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات أن تنتظر فترة زمنية محددة قبل التبرع بالدم، والتي تختلف من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام هي:

- بعد الحمل: فترة زمنية تساوي عدد أشهر فترة الحمل.

- أثناء الرضاعة الطبيعية: 9 أشهر على الأقل.

نصائح للتبرع بالدم

قبل التبرع بالدم، يجب على المتبرع أن يشرب الكثير من السوائل، وأن يأكل وجبة خفيفة، وأن يستريح من 5 إلى 10 دقائق بعد التبرع.

أهمية التبرع بالدم

التبرع بالدم ضروري لإنقاذ حياة الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الدم، مثل:

- الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان أو الفشل الكلوي.

- النساء الحوامل.

- الأطفال.

لذلك، فإن التبرع بالدم هو لفتة إنسانية عظيمة يمكن أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص.

شروط التبرع بالدم في مصر

وقد وضعت وزارة الصحة المصرية، عددًا من الشروط الواجب توافرها في من يرغب بالتبرع بالدم؛ وذلك لتجنب التعرض للأمراض، إذ يمكن استعراض هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتبرع شخصًا سليمًا معافى لا يعاني من أي أمراض.

- يتمتع المتبرع بصحة جيدة غير مصاب بأي مرض معدٍ.

- يتراوح عمر المتبرع ما بين 18 و65 عامًا، ووجب على الأشخاص الأقل من ذلك العمر عدم التبرع بالدم.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم للرجال ما بين 14-17 جراما.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين في الدم للنساء ما بين 12-14 جراما.

- أن يكون معدل النبض طبيعي لدى الشخص المتبرع، ما بين 50 إلى 100 نبضة في الدقيقة الواحدة.

- أن لا يعاني المتبرع من ارتفاع في درجة الحرارة، وتكون درجة حرارته بالمعدل الطبيعي 37 درجة مئوية.

- أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 مليمتر زئبق.

الممنوعين من التبرع بالدم

وهناك فئات عدة لا يمكن لها أن تتبرع بالدم نظرًا لحالتها الصحية التي لا تسمح بذلك، وتتمثل في:

- السيدة الحامل لا يمكن لها أن تتبرع بالدم.

- الأشخاص المصابين بالحمّى.

- من يعانون من وجود أي من الثقوب أو من خضعوا لرسم وشم في الجسم، خلال فترة قريبة.

- من يعانون من الإصابة بفقر الدم.

- المرضى الذين تعرضوا لإجراء عملية جراحية منذ فترة زمنية قريبة.

- المرضى الذين يعانون من الإصابة بسرطان الدم.

- مرضى القلب وغيرها من أمراض الرئة المتعثرة.

- المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد ب، والتهاب الكبد ج.

- المرضى مصابي نقص المناعة أو الأمراض المنقولة جنسيًا.