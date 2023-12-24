ضبط 6 محلات تجارية تبيع السكر بأزيد من السعر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، تكثيف الحملات التموينية؛ لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

حملات تموينية بالبحيرة

ونفذت إدارة تموين مركز الدلنجات، حملة تموينية بمركز، أسفرت عن ضبط محل تمويني يفرغ أكياس السكر المخصصة للبطاقات التموينية فقط والثابت سعره 12.60جنيه، وبيع السكر بالسوق الحر بسعر 50 جنيهًا للكيلو؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتصرفه في حصة تموينية.

كما نجحت في ضبط عدد 2 محل سوبر ماركت، لبيعهما السكر المخصص لمبادرة مكافحة الغلاء، الثابت سعره 27 جنيهًا، بسعر من 30 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

وضبطت مديرية التموين، سوبر ماركت يبيع سكر مدون عليه كيلو رغم أن الوزن الفعلي للكيس 700جرام، ما يعد غشًا لجمهور المستهلكين.

وتمكنت المديرية من ضبط 2 سوبر ماركت لبيعهما منتجات بأزيد من السعر الرسمي المدون، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.