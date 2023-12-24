رئيس مدينة «منيا القمح»: إجراءات قانونية ضد من يقوم بسلوكيات خاطئة تضر الشوارع

شنت إدارة شؤون البيئة بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة في شوارع المدينة لضبط أصحاب المحلات التجارية الذين يتسببون في تلف أسفلت الشوارع الداخلية والأخرى الرئيسية برشها بالمياه مستخدمين أدوات مختلفة.

كشف أشرف عامر رئيس مجلس ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، أنه جرى المرور في حملة مكبرة على الشوارع لضبط من يقومون برش الأسفلت بالمياه لافتا إلى أن مثل هذا السلوك من المواطنين يتلف الأسفلت ويلحق به الضرر كثيرا.

الحفاظ على مال عام الدولة

أضاف رئيس مجلس المدينة، أنه أهاب بالمواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على المال العام للدولة، كما وحذرهم من رش الشوارع بالمياه لأن ذلك يتلف الأسفلت، موضحا أن هناك غرامات ومحاضر وإجراءات قانونية تحرر ضد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه السلوكيات كونهم يلحقون الضرر بمال عام الدولة.

أكد رئيس مجلس المدينة على أنه تم صيانة الشوارع في الفترة القليلة الماضية وإعادة سفلتتها وتمهيدها، لذا يجب على المواطنين الحفاظ عليها، مشيرا إلى معاقبة المخالفين دون تهاون.