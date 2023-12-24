أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، جدول امتحانات نصف العام 2024 بقنا، لجميع المراحل الدراسية، التي تنطلق من يوم 2 يناير ومنتدى حتى 24 يناير من الشهر المقبل، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني في مدارس محافظة قنا، كما أكدت مديرية التربية والتعليم أن جميع المدارس استعدت لامتحانات التيرم الأول 2024 من العام الدراسي الجاري، مع اتخاذ كل التدابير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات نصف العام 2024 بقنا لجميع المراحل الدراسية

الجدول الزمني لامتحانات نصف العام بقنا

ينشر«الوطن»، جدول امتحانات نصف العام 2024، لجميع المراحل الدراسية سواء التعليم الابتدائي وإليكم المواعيد والجدول الرسمي بحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

وحددت «تعليم قنا» مواعيد وجداول جميع الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 للشهادات العامة والنقل.

وجدول المرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي من الأحد 14 يناير، حتى الأربعاء 24 يناير 2024، أما الصف الثاني الثانوي من الأربعاء 14 يناير، حتى الثلاثاء 23 يناير 24.

أما المواد غير المضافة للمجموع من يوم الثلاثاء 2 يناير، حتى الخميس 4 يناير 2024.

جدول امتحانات نصف العام للتعليم الفني بقنا

أما جدول امتحانات التعليم الثانوي الفني 2024 «تجاري - صناعي- زراعي»، من الصفين الأول والثاني نظام الثلاث سنوات، والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات، تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024 آخر يوم في امتحانات الترم الأول للنقل.

أما جدول امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل، فالصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرسمي للغات الصف الثالث الإعدادي العام والدمج، تبدأ من الأربعاء 2024/1/10 حتى الاثنين 2024/1/15، والصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج من الثلاثاء 2 يناير 2024 إلى الثلاثاء 2024/1/9.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا، بداية من 14 يناير حتى 24 يناير.

امتحانات النقل المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا

تنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة قنا الترم الأول 2024 يوم الثلاثاء 2 يناير حتى 9 يناير من الشهر ذاته، وامتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول من 9 يناير حتى 15 يناير من الشهر المقبل 2024.