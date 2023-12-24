أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام 2024 في محافظة بني سويف لجميع المراحل الدراسية، لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، التي من المقرر أن يتم عقدها في الفترة من 4 إلى 24 يناير المقبل.

جدول امتحانات نصف العام 2024 في محافظة بني سويف لجميع المراحل الدراسية

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2024 في محافظة بني سويف لجميع المراحل الدراسية، كالتالي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، على مدار 6 أيام، في الفترة من 4 إلى 16 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة من 9 إلى 11 يناير، لمدة 3 أيام، والصفوف الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة التعليم المجتمعي على مدار 5 أيام، في الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية متصف العام في محافظة بني سويف

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمُهنية، للصفين الأول والثاني في محافظة بني سويف خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير 2024 على مدار 5 أيام، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث عام ومهني في الفترة من 17 إلى 24 يناير.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي متصف العام في محافظة بني سويف

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام مواد خارج المجموع، في الفترة من 9 إلى 11 يناير، في حين تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 14 إلى 24 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم 15 يناير وتنتهي يوم 23 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج في الفترة من 9 إلى 24 يناير