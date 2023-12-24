عباس شراقي: مصر من أفضل 10 دول في إنتاج المحاصيل الزراعية

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر واقعة في أكبر منطقة صحراوية في العالم، وهي الصحراء الكبرى في القارة الأفريقية.

مصر الأولى عالميًا في الجفاف

وتابع «شراقي» خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر الأولى عالميًا في الجفاف، ونهر النيل غير الموقع الجغرافي.

وأكد أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر تحتاج لإنتاج غذاء بنفس كميات المياه السابقة لـ 105 ملايين مصري، إضافة لـ 10 ملايين ضيف.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على إنتاج سلالات عالية الإنتاجية ومنخفضة الاستهلاك للمياه، مشيرًا إلى أن مصر من أفضل 10 دول في إنتاج المحاصيل الزراعية.

سبب انخفاض أسعار القمح في الخارج

وكشف عباس شراقي، سبب انخفاض أسعار القمح والذرة في الخارج مقارنة بمصر بدرجة تصل للنصف، لأنهم يعتمدون على الأمطار في الري، وبالتالي تكون التكلفة منعدمة.

واختتم الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، بالإشارة إلى أنه بإمكان مصر إنتاج ذرة تغطي كافة الاحتياج المحلي، ولكن تفضل زراعة العنب والزيتون لتصديره واستيراد الذرة، لأن تصدير الغالي واستيراد الرخيص يجعل هناك فائض.