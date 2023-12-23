توصيات مهمة لزراعة القمح والفول وأشجار الفاكهة بالتزامن مع انخفاض الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم بوزارة الزراعة، إن محاصيل القمح والفول وأشجار الفاكهة تتأثر بالانخفاض الذي تشهده درجات الحرارة ليلاً ونهارًا في بداية فصل الشتاء.

أوضح «فهيم» لـ«لوطن»، أنه بالرغم من انخفاض الحرارة، إلا أن الأجواء ممتازة لمحاصيل القمح والفول البلدي والبطاطس الشتوي والبنجر، في العروة الأولى.

توصيات زراعية مهمة

أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم بوزارة الزراعة، إلى أنه يمكن زراعة القمح المتأخر هذه الفترة، لكن لا بد من نقع التقاوي في محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم، بنسبة 1.8% لكل منهما ما يؤدي إلى تحسين الامتصاص في الأجواء الباردة.

أما البطاطس الصيفية التي زرعت مبكراً والخضراوات والفراولة، فيجب إضافة «عالي الفسفور»، وإضافة سترات أو نترات البوتاسيوم على طماطم الصعيد لزيادة التحجيم والمساعدة في تلوينها.

نصائح لمزارعي الزيتون «الاستعداد لضبط الموسم»

وبالنسبة لمزارعي الزيتون فيجب الاستعداد لضبط الموسم، وخاصة التقليم من الآن، فاحتياجات البرودة ستكون متواضعة، وبالنسبة لمزارعي العنب لا يجب التعجل بالرش بكاسرات السكون وإنجاز عملية التقليم.

زيادة التذبذبات في الحرارة والرطوبة النسبية

أكد الدكتور محمد علي فهيم، حدوث زيادة تذبذبات في درجة الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية، وهو ما يتسبب في انتشار بعض الآفات الحشرية أو المرضية، مثل حشرة المن على الفول والبطاطس الصيفية، والتربس على البصل والكمون وطماطم الأنفاق، وأمراض اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، واللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم، ولفحة الساق الصمغية على الكنتالوب والبطيخ وخيار الأنفاق والصوب، والعفن الرمادي على الفراولة وطماطم الصوب.