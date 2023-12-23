الإنتاج المحلي وصل لـ10ملايين طن.. تعرّف على موعد زراعة وحصاد القمح

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد حصاد محصول القمح، الذي بدأت زراعته في شهر نوفمبر الماضي، إذ يعد من المحاصيل الاستراتيجية، التي تضع الدولة سياسات زراعتها.

وكشف تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية، عن موعد حصاد القمح، الذي يبدأ منتصف شهر نوفمبر وحتى بداية ديسمبر من كل عام، بينما يبدأ موسم الحصاد في شهر أبريل من كل عام، ويستمر طوال شهر مايو.

إنتاج القمح للعام الماضي بلغ 10 ملايين طن

وأكد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن الإنتاج المحلي للقمح بلغ 10 ملايين طن العام الماضي، بينما بلغت الواردات 11.1 مليون طن، ووصل الإنتاج العام قبل الماضي 9.89 طن، مقارنة بـ 9.79 مليون طن لعام 2020، بينما بلغت الواردات 12.9 مليون طن، أما الإنتاج المحلي لعام 2019 فقد بلغ 8.49 مليون طن، ووصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن.

تحسن مؤشرات أنتاج القمح

أشار تقرير معهد الاقتصاد الزراعي إلى تحسن مؤشرات إنتاج القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، حيث وصل 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014.

وتابع تقرير مركز البحوث الزراعية أن تغطية زراعة القمح بالتقاوي المعتمدة لمحصول القمح، ساهمت في رفع الإنتاجية، حيث ارتفعت بنسبة مئوية تصل إلى 70% العام الماضي، بعدما كانت 35% في المواسم السابقة، وهو ما ساهم في رفع إنتاجية الفدان لتصل إلى 2.9 طن في عام 2022، مقابل 2.7 في عام 2014، بنسبة زيادة تصل 7.4%.

استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج

فيما أشار معهد بحوث المحاصيل إلى أن استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج، عالية الإنتاجية تتحمل التغيرات المناخية مقاومة للأمراض، كذلك تم التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأمراض الصدأ الأصفر وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.

زيادة الرقعة الزراعية

أكد التقرير أن مشروعات التوسع الأفقي التي قامت بها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، ساهمت في رفع الإنتاجية، وذلك بزراعة 150 ألف فدان من القمح في مشروع توشكي، بجانب زراعة 146 ألف فدان من القمح، في مشروع شرق العوينات، كذلك زراعة 70 ألف فدان بمشروع الدلتا الجديدة، و 45 ألف فدان بمشروع الفرافرة، و4 آلاف فدان بمشروع عين دلة.