تكثيف الحملات المسائية لرفع كفاءة نظافة الشوارع في بيلا بكفر الشيخ

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من حملاتها المكبرة لرفع كفاءة إنارة ونظافة شوارعها الرئيسية وميادينها وطرقها، والتي تستمر على مدار اليوم بالمدينة وقرى مركز بيلا.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وتشديده على ضرورة التواجد الميداني لنوابه ورؤساء القرى لمتابعة الوقوف على حالة النظافة والإنارة، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط، طبقاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

حملة نظافة مكبرة خلال الفترة المسائية لرفع كفاءة الخدمات في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة

وشنّ جهاز النظافة بالمدينة حملة نظافة مكبرة خلال الفترة المسائية لرفع كفاءة الخدمات في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، حيث واصل عمال النظافة أعمال الكنس والتجريد ورفع كافة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة بصورة مستمرة شملت طريق مصرف الحميات، ومضرب الليثي، ومسجد النور، ومسجد عبد الواحد بحي أبو رخا، وحي الصنايع، بعد الانتهاء من أعمال النظافة بشوارع وميادين وأحياء المدينة خلال الفترة الصباحية، للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري للمدينة.

رفع كفاءة أعمال الإنارة وإصلاح كشافات الإضاءة بالشوارع والأحياء

وقامت إدارة الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، بتنفيذ عدة حملات لتحسين مستوى الخدمات شملت رفع كفاءة أعمال الإنارة وإصلاح كشافات الإضاءة بالشوارع والأحياء خلال الفترة الصباحية، فضلاً عن إصلاح خلايا كهربائية بالمحلاوي و27 بنطاق مركز بيلا خلال الفترة المسائية.