مصر في نادي «الكبار للفضاء».. طفرة علمية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخدم الاقتصاد (ملف خاص)

«من يمتلك الفضاء يستطع امتلاك العالم بأكمله»، بتلك الكلمات وصف خبراء التكنولوجيا طبيعة التحكم فى مجريات الكرة الأرضية، والتى تصب فى النهاية فى صالح الشعوب، وهو ما كان هدفاً رئيسياً للقيادة السياسية منذ 9 سنوات ماضية، حيث تكللت تلك الجهود بإطلاق 3 أقمار صناعية كبرى عاملة فى مجالات تحقق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع وتخدم الاقتصاد، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بملف تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لما له من دور حيوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية والعلمية فى هذا المجال، ومتابعة جهود توطين تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية، ورفع مستوى وعى الطلاب نحو الاهتمام بالتخصصات والبرامج العلمية فى مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء لتخريج جيل من المتخصصين المؤهلين فى هذا المجال، لخدمة صناعة الأقمار الصناعية.

وفى إطار التطور الكبير لمجال الفضاء، تم توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية وهى داخل مدينة الفضاء، التى تستضيفها مصر تنفيذاً لقرار القمة الأفريقية فى فبراير 2019، ما يُساهم فى تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى القارة الأفريقية، وهو ما يمثل نقطة البدء فى تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية أفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.