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انتخابات المصريين بالداخل

كيف تحقق الدولة التنمية المستدامة للريف المصري؟.. «الإسكان» توضح

كتب:

أيمن حمزة
09:48 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، والحفاظ على مقدرات الدولة المائية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع المهم، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترا، ويبدأ من محافظة الغربية مرورا بمحافظة الدقهلية، وينتهي بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائي على البحر المتوسط.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ الدولة المصرية حققت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الزراعي، وجرى اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفق أحدث النظم العالمية، وفي الأغراض المخصصة لذلك، بدلا من التخلص منها من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.