تحرير 20 محضرا ضد مخابز بلدية في مركز بلبيس بالشرقية لنقص وزن الخبز

تمكنت إدارة تموين بلبيس التابعة لمديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط المخالفين من أصحاب المخابز البلدية لعدم انضباطهم وعدم التزامهم بالمواصفات التي تضمن جودة رغيف الخبز المدعم للمواطن.

أوضح محمود درويش مدير إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، أنه تحرر عدد 20 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، مشيرًا إلى المحاضر كالتالي:

تحرير 5 محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية لنقص وزن رغيف الخبز بناحية ميت ربيعة بنطاق بلبيس، فيما تم تحرير 7 محاضر إثبات حالة لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هذا بالإضافة إلى عدم إعلان بناحية كفر القديم، فيما تحرر 8 محاضر إثبات حالة عدم نظافة أدوات العجين وعدم إعلان بميت ربيعة بنطاق بلبيس والسعدية.

تشديد الرقابة على منافذ التموين والمخابز

يأتي ذلك تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية وعبد الباسط عبد المنعم وكيل المديرية، كما وتشدد المديرية الرقابة على المحلات والمخابز ومنافذ التموين لضبط السوق ووصول السلع التموينية والغذائية للمواطن دون عراقيل.