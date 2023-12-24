فصائل فلسطينية: استهدفنا 10 جنود إسرائيليين داخل مبنى في جحر الديك

كشفت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، استهداف 10 جنود للاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى في جحر الديك، بجانب تدمير 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.

مقتل الجنود الإسرائيليين

وقالت الفصائل في بيانها مساء اليوم في خبر عاجل نقله «تليفزيون فلسطين»: «تمكنت الفصائل خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا قتل 48 جندياً إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم».

استهداف وحدة «يلهوم»

وتابعت الفصائل: «تم تفخيخ نفقين في وحدة يهلوم وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية».

مقتل عدة جنود إسرائيليين

من جهة أخرى، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 15 جنديًا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، فيما تم الإعلان اليوم عن مقتل ضابط بسلاح المدرعات في معارك بشمال غزة، وهو الرائد (احتياط) أرييه رين، 39، فيما ذكرت الفصائل فلسطينية قبل قليل، عن قنص 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم برتبة رائد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» .