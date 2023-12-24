وصفوه بـ«الأسبوع الأعنف».. ماذا فعلت الفصائل في جنود الاحتلال الإسرائيلي؟

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باستشهاد جندي إضافي في المعارك التي تجرى في قطاع غزة؛ مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 14 منذ مساء السبت، ويعد هذا من بين أعلى حصيلة يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد منذ بدء الهجوم البري على القطاع.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صدمته من حجم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الحرب في قطاع غزة ومواجهات الفصائل الفلسطينية إذ وصفها بأنه «الأسبوع الأعنف»، بحسب ما ذكرته صحيفة «بي بي سي» البريطانية.

الأسبوع الأعنف

وأوضحت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الرقيب الأول روئي إلياس البالغ من العمر 21 عامًا، قد استشهد خلال المعارك العسكرية التي تدور في جنوب قطاع غزة، كما أشارت إذاعة جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم إلى استشهاد 13 ضابطًا وجنديًا في نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، وأشارت إلى أن القتال في القطاع يأخذ شكل حرب العصابات.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر منصة «X» أن 8 جنود وضباط قتلوا يوم السبت وأصيب 6 آخرين في 3 حوادث منفصلة خلال المعارك في قطاع غزة.

وبهذا، ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153 منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر، ليصفه نتنياهو اليوم الأحد، أن اليوم أكثر الأيام دموية على الاحتلال على الإسرائيلي وأن قواته ليس دي خيارا سوى مواصلة القتال.

نتنياهو: «صباح صعب للغاية»

وفي تعليقه على وقوع قتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، صرح نتنياهو قائلاً: «هذا صباح صعب للغاية بالنسبة لنا، نتيجة لمقتل جنود الاحتلال داخل قطاع غزة، وليكن واضحا ستكون هذه حرب طويلة».

وتابع: «نتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، الحرب تتسبب لنا في خسائر كبيرة، ولكن لا يوجد خيار آخر لدينا سوى مواصلة القتال».

وبحسب إحصاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.