«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية بالمجان بقرى واحة سيوة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظيم مديرية الصحة بمطروح، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قافلة طبية مجانية بقرى المراقى وبهي الدين ومشندت في واحة سيوة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

العلاج بالمجان بالقافلة الطبية في واحة سيوة

وقال وكيل صحة محافظة مطروح، اليوم، إن القافلة الطبية، مفتوحة للمواطنين من أبناء واحة سيوة الأكثر احتياجًا ويجرى الكشف والعلاج بالمجان في التخصصات الطبية المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

التخصصات الطبية المختلفة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها أمراض الأطفال، والباطنة والجراحة والأسنان، وأمراض النساء، والتثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

خدمات صحية في المناطق النائية

ولفت إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية في المناطق النائية والبعيدة للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية الدولة وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.