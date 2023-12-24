«صحة مطروح»: لا يوجد أي قوائم انتظار بوحدة الفيروسات الكبدية الحديثة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال المرور على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام في زيارة مفاجئة، عن عدم وجود قوائم انتظار في وحدة الفيروسات الكبدية الحديثة بالمستشفى، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على مدى الانضباط الإداري بمختلف العيادات والوحدات

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح على العيادات الخارجية ووحدة الفيروسات الكبدية يرافقه الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، والدكتور شادي شاهين مدير إدارة الأمراض المعدية والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفني ومحمد الشبراوي، جرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل جميع العيادات الخارجية.

معرفة مدى رضا المرضي عن الخدمات

وحرص وكيل وزارة الصحة على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، والوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الفرص والحلول البديلة للوصول إلى رضاء المرضى والمترددين على المستشفى.

الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية

وأكد وكيل صحة مطروح الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بوحدة الفيروسات الكبدية، بحضور الدكتور حامد رمضان مسؤول الوحدة، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على الوحدة.

تطور وحدة الفيروسات الكبدية

وأوضح أن وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى مطروح العام شهدت تطوراً كبيراً، وتهتم في المقام الأول بعلاج مرضى الفيروسات الكبدية «سي» و«بي» فضلا عن التطور الذي شهدته الوحدة في أسلوب ومناهج علاج المرضى وفقا للبروتوكولات العلاجية التي وضعتها اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، مقدماً الشكر للجميع وحث جميع العاملين ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات طبية وعلاجية ورعاية متميزة ولائقة لجميع مرضى المحافظة.