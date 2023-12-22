«صحة مطروح»: تشكيل لجنة للمراجعة والمرور على الحجر الصحي في مطار العلمين

كلف الدكتور مبروك سالم، اليوم، وكيل وزارة الصحة بمطروح بتشكيل لجنة للمراجعة والمرور على الحجر الصحي في مطار العلمين ترأسها الدكتور أحمد عز مدير الحجر الصحي بمديرية الصحة بمطروح، وعضوية محمد إبراهيم مراقب صحي بالمديرية بالمرور على عيادات الحجر الصحي بمطار العلمين الدولي وفق خطة مديرية الصحة بمراجعة كافة الاستعدادات والإجراءات والجاهزية المستمرة لمختلف المنافذ في نطاق محافظة مطروح.

مراجعة الإجراءات الوقائية في مطار العلمين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تمت مراجعة الإجراءات الوقائية مع الفريق الطبي بداية من مناظرة الركاب عند الوصول وسياسات الفرز والإحالة والتأكيد على تطبيق جميع سياسات مكافحة العدوى، ومراجعة سجلات صحة البيئة والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية، وناقشت اللجنة قيادات المطار، حول خطة العمل خلال الفترة القادمة وتقديم الشكر له علي الدعم وتذليل التحديات والمعوقات، وذلك في إطار التعاون بين مطار العلمين ومديرية الصحة بمطروح واستعدادا لموسم التشغيل الجديد خلال فترة قريبة لاستقبال رحلات مختلفة من مختلف الدول.