زيارة مفاجئة.. وكيل «صحة مطروح» يحيل عددا من العاملين بوحدة الشروق للتحقيق

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بعض العاملين في الوحدة الصحية بحي الشروق بالكيلو 7 إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، وتقصيرهم في العمل، مشدداً خلال زيارته المفاجئة على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

متابعة أداء الوحدات الصحية

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جولة ميدانية، اليوم، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية وأحمد أنس عضو تفتيش مالي وإداري بالمديرية ووائل محمد عضو الإدارة الهندسية 4 من وحدات الرعاية الأولية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

100 مليون صحة

ورصد وكيل صحة محافظة مطروح مؤشرات خلالها الخدمات المختلفة بالوحدات، وأداء عمل الفرق الطبية، ومؤشرات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، موجهاً بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، وحسن المعاملة المترددين، وفي وحدة السادات الصحية أكد علي جهود الفريق الطبى لما تلاحظ من الانضباط في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومدي رضا المترددين للحصول على الخدمات الصحية وخاصة خلال فتح الملفات العائلية واقبال المواطنين عليها، كما تابع وكيل أعمال التطعيمات والمعمل وعيادة تنظيم الأسرة واطمأن على حضور الطبيبة الاخصائية وتوافر مختلف الوسائل بما يتناسب مع مختلف الحالات.

عيادة أسنان مسائية

ووجه بتشغيل عيادة الأسنان في الفترات المسائية بوحدة حي الشروق للإستغلال الأمثل للكوادر البشرية من أطباء الأسنان وتخفيفً للعبء عن متلقى الخدمة وعمل الدعاية الاعلامية اللازمة للمواطنين، كما وجه لمسؤولي الصيانة بالمديرية بسرعة صيانة الأجهزة والإفادة العاجلة.