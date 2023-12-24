«صحة مطروح»: إجراء جراحة المناظير النسائية الخميس المقبل

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن تنظيم مناظرات المناظير الخاصة بأمراض النساء والتوليد في مستشفى النساء التخصصي بمدينة مرسى مطروح، من خلال فريق طبي متخصص في المناظير لتقديم خدمات جديدة للمرضى، بعد افتتاح وحدة المناظير، منذ أيام بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مناظرة حالات المناظير في مستشفى النساء في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية الشؤون الصحية تجري حالياً تجهيز 6 كشوفات المناظير النسائية يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر الجاري بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وسيتم مناظرة الحالات التي تسبقها يوم 26 ديسمبر الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1ظهرا، ويشرف عليها الدكتور أحمد المراغي استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير.

جراحة المناظير في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الخدمة الطبية التي تقدم من خلال وحدة المناظير الجديدة في أمراض النساء من خلال فريق طبي متخصص، ويتم تحديد جراحة المناظير حسب كل حالة على حدة، ويجريها الفريق الطبي المتخصص في مستشفى النساء عقب تشخيص كل حالة وتحديدها من خلال تقرير طبي مفصل، ويتم إجراء جراحة المناظير، وهي من الجراحات المتقدمة في أمراض النساء التي جرى استحداثها مؤخراً في المستشفى عقب تدريب أطقم طبية عليها، من خلال استشاريين المناظير تحت إشراف وزارة الصحة.