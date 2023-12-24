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استهداف المساعدات.. إتلاف ونهب بهدف تجويع المدنيين في «غزة»

كتب:

هاجر عمر
09:13 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا

عجز المجتمع الدولى عن إدخال المساعدات الإنسانية لغزة لأيام طويلة، ولم يكن المشهد المؤسف الوحيد، بعد أن تلا ذلك عدد من المشاهد التى انتهكت فيها قوات الاحتلال كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث تعنتت فى إدخال بعضها دون غيرها كالوقود اللازم للمستشفيات ولإعداد الطعام، كما أفسدت بعضها، وقصفت ما تبقى بالطائرات.

وكشف د. جهاد الحزيران، الكاتب والمحلل السياسى، عن توثيق عدد من الفيديوهات المصورة لحرق قوات الاحتلال عدداً من شاحنات المساعدات القادمة من دول العالم لإغاثة سكان غزة، وهو ما يمكن استخدامه كدليل إدانة للكيان الصهيونى.

وأضاف «الحزيران» أن استهداف المساعدات الإنسانية بالقصف والحرق والاستيلاء جريمة مكتملة الأركان، فى ظل الحصار الكامل والمطبق على غزة، فضلاً عن تدمير كافة مقومات الحياة للشعب الفلسطينى، بعدما استهدف البنية التحتية من شبكات مياه وشبكات الصرف والكهرباء والاتصالات والمواصلات والطرق، إضافة للمؤسسات الإنسانية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والجوامع والكنائس والمراكز الطبية والثقافية، كاشفاً عن أن أكثر من 75% من المبانى بغزة تم تدميرها، وهو ما يعنى أن القطاع لن يعود صالحاً للحياة قبل سنوات، كونه بحاجة إلى إعادة بنائه مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك 2.5 مليون مواطن فلسطينى بالقطاع بحاجة ماسة لوصول المساعدات الإغاثية، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، نظراً لوجود أكثر من 60 ألف مصاب، و8 آلاف مفقود، فضلاً عن النزوح القسرى لآلاف الأسر والعائلات، بعدما دمر الاحتلال منازلهم، وحدوث 1650 مجزرة بحق الأهالى، منوهاً بأن 80% من السكان يعانون من نقص الغذاء، وتفشى عدد كبير من الأوبئة بين النازحين بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

ولفت الكاتب والمحلل السياسى، إلى أن يوآف غالانت وزير الحرب الإسرائيلى، أكد معارضة الاحتلال لإدخال الغذاء والمياه والوقود والكهرباء والمواد الطبية، مشيراً إلى أن الحياة بالقطاع تعانى من شلل كامل لتلبية كافة احتياجات السكان، خاصة مع عدم توفير العلاج للمرضى ونفاد الوقود الذى أثر على قدرة المستشفيات على العمل، فضلاً عن استهدافها.

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