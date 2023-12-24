صحيفة إسرائيلية تبرز مشاركة 10 آلاف مغربي في مظاهرة تضامنا مع غزة

ركزت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم الأحد على المظاهرة المناهضة لإسرائيل في دولة المغرب أقصى شمال غرب إفريقيا على الرغم من العلاقات السياسية بين إسرائيل والمغرب والتي عادت مؤخرا بعد سنوات من التجميد إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بداية القرن الحالي.

ماذا كان يرفع المتظاهرون في المظاهرات ؟

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المتظاهرين البالغ عددهم 10 آلاف لوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها «المقاومة حتى النصر»، مشيرا إلى أن المغرب وافق على تعزيز العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

مطالب بإنهاء علاقات المغرب مع إسرائيل

وقالت الصحيفة: «نظم آلاف المتظاهرين الأحد، إحدى أكبر المسيرات المناصرة للفلسطينيين في الرباط منذ اندلاع الحرب في غزة، مطالبين بإنهاء علاقات المغرب مع إسرائيل».

عملية السيوف الحديدية ضد أهل قطاع غزة

وتنفذ دولة الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية باسم «السيوف الحديدية» ضد الفصائل الفلسطينية التي قامت يوم 7 أكتوبر بعملية «طوفان الأقصى» التي تمت في مستوطنات غلاف غزة وتم من خلالها الإفراج عن أسرى فلسطينيين في الجيش الإسرائيلي، وتدخل الحرب يومها الـ 79 فيما زادت أعداد الشهداء من فلسطين إلى أكثر من 20 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء، وسقط من الجانب الإسرائيلي من الجيش تحديدا أكثر من 480 جنديا.