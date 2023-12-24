أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية في البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية

وجاء جدول امتحانات امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية في البحيرة على النحو الآتي، إذ يبدأ من يوم الثلاثاء 9 يناير، وذلك للصفوف الابتدائية، على أن تنتهي جميع الامتحانات في محافظة البحيرة يوم 24 يناير.

وجاءت مواعيد الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في البحيرة على النحو الآتي:

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى السبت 13 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

ومن جانبه وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مديري الإدارات التعليمية بنطاق مدن ومراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي إذ شدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات.