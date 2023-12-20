مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحيرة.. كل المراحل

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض من يوسف الديب وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحيرة

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:-

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تبدأ الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى السبت 13 يناير 2024.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام، من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأحد 14 يناير 2024.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء 2 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

- الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024