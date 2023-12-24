جامعة الزقازيق تقيم حفلها السنوي الـ11 لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين

أقام نادي أعضاء هيئة التدريس الحفل السنوي الحادي عشر لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة بالشهادات المختلفة، بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد الجامعة.

تفوق الأبناء نتاجا لجهود الأسرة

أعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بالغ سعادته بهذا الحفل، موجهاً التهنئة للطلاب المتفوقين المكرمين، مؤكداً أن تفوق الأبناء يأتي نتاجاً لمجهود الأسرة، فرغم ضغوط العمل إلا أن تفوق أبنائهم أكبر دليل على قدرتهم على النجاح فى حياتهم المهنية والشخصية، كما أكد أيضاً على فخره بتفوق هؤلاء الطلاب مشجعاً إياهم على بذل مزيد من الجهد ليصلوا إلى أعلى المراكز العلمية، متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

ومن جانبه، رحّب الدكتور عبد الحكيم نور الدين برئيس الجامعة وجميع الحضور، موجهًا الشكر للطلاب المتفوقين على تميزهم، والشكر أيضًا لآبائهم الذين هيأوا لهم البيئة الصالحة المناسبة للتفوق وتحقيق طموحهم ليصلوا بأبنائهم لهذا النجاح.

شهادات للطلاب المتفوقة

وخلال فعاليات الحفل قام الدكتور عبد الحكيم نور الدين بتقديم الدروع التذكارية لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأمين العام للجامعة، كما جرى تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بواقع 3 طلاب بشهادة البكالوريوس و5 طلاب بشهادة الثانوية العامة و5 طلاب بالشهادة الإعدادية و6 طلاب بالصف السادس الابتدائي وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز.

حضور لفيف من أساتذة الجامعة

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي الأمين العام للجامعة عميد كلية التجارة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من السادة العمداء ووكلاء الكليات، وعبد الحميد الطحاوي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين وأسرهم.

جامعة الزقازيق تقيم الاحتفاليات باستمرار

يذكر أن جامعة الزقازيق تحرص على إقامة تلك الاحتفاليات بشكل مستمر لتحفيز الطلاب بكافة المراحل الدراسية على مواصلة التميز والتفوق الدراسي والعلمي.