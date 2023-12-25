أسعار البصل والطماطم في الأسواق اليوم الاثنين 25-12-2023
كتب:
محمد متولي
08:27 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الطماطم والبصل - أرشيفية
أعلن الموقع الرسمي لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، انخفاض سعر البصل بمقدار 0.54 جنيه للكيلو بنسبة بلغت 0.45%، فيما انخفض سعر الطماطم في الأسواق بنحو جنيه.
وترصد السطور التالية، أسعار بعض الخضراوات وفق سوق العبور، كما يلي.
أسعار الطماطم اليوم
تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المصرية بين 4 إلى 7 جنيهات.
أسعار البصل اليوم
تتراوح أسعار البصل اليوم بين 11 لـ23 جنيها للكيلو.
أسعار الكوسة اليوم
تتراوح أسعار الكوسة بين 6 إلى 12 جنيها.
أسعار الجزر اليوم
تراوح سعر الجزر اليوم بين 3 لـ5 جنيهات للكيلو.
أسعار الفاصوليا اليوم
تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم بين 7 لـ11 جنيها للكيلو.
أسعار الباذنجان
تراوحت أسعار الباذنجان البلدي اليوم بين 2.5 لـ4.5 جنيه للكيلو.