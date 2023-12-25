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أسعار البصل والطماطم في الأسواق اليوم الاثنين 25-12-2023

كتب:

محمد متولي
08:27 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الطماطم والبصل - أرشيفية

الطماطم والبصل - أرشيفية

أعلن الموقع الرسمي لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، انخفاض سعر البصل بمقدار 0.54 جنيه للكيلو بنسبة بلغت 0.45%، فيما انخفض سعر الطماطم في الأسواق بنحو جنيه.

وترصد السطور التالية، أسعار بعض الخضراوات وفق سوق العبور، كما يلي.

أسعار الطماطم اليوم

تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المصرية بين 4 إلى 7 جنيهات.

أسعار البصل اليوم

تتراوح أسعار البصل اليوم بين 11 لـ23 جنيها للكيلو.

أسعار الكوسة اليوم

تتراوح أسعار الكوسة بين 6 إلى 12 جنيها.

أسعار الجزر اليوم

تراوح سعر الجزر اليوم بين 3 لـ5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا اليوم

تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم بين 7 لـ11 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

تراوحت أسعار الباذنجان البلدي اليوم بين 2.5 لـ4.5 جنيه للكيلو.

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