أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. الطماطم بـ4.5 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، موضحة أن الطماطم تراوحت ما بين 4.5 و8 جنيهات.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، وفقًا بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الطماطم اليوم:

تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المصرية، ما بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

أسعار البصل اليوم:

تتراوح أسعار البصل اليوم، مابين 12.5 - 25 جنيها للكيلو.

أسعار الكوسة اليوم:

تتراوح أسعار الكوسة مابين 6 إلى 12 جنيها.

أسعار الجزر اليوم:

وصل سعر الجزر اليوم مابين 3.5 - 5.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاصوليا اليوم:

تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم مابين 6 - 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان:

وصلت أسعار الباذنجان البلدي اليوم مابين 2 - 4 جنيهات للكيلو.

أسعار البرتقال:

تتراوح أسعار البرتقال البلدي اليوم مابين 5 - 8 جنيهات للكيلو، فيما بلغت أسعار البرتقال السكري اليوم ما بين 5 - 8 جنيهات للكيلو، ووصلت أسعار البرتقال أبو سرة اليوم ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو.

أسعار اليوسفي:

وتتراوح أسعار اليوسفي اليوم ما بين 6 - 11 جنيها للكيلو.