انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس في أسواق شمال سيناء

انخفضت أسعار الطماطم، لأقل مستوى بأسواق مدينة العريش، اليوم الاثنين، وسجل سعر الكيلو 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات للكيلو الأسبوع الماضي.

انخفاض أسعار البصل في العريش

كما شهدت أسعار بعض السلع انخفاضا، مثل البصل الذي انخفض إلى 25 جنيها للكيلو، بدلا من 40 جنيها الأسبوع الماضي، وأيضا سجل سعر كيلو الخيار 15 جنيها والجزر 15 جنيها، والبطاطس 20 جنيها.

تعليقا على ذلك، قال سليمان أبو يوسف، أحد تجار مدينة العريش، إنّ غالبية الأسعار سوف تشهد انخفاضا الفترة المقبلة، وذلك لأنّ المحصول البلدي من الخضروات بدأ في الظهور، وحينما تأتي المنتجات البلدية ينخفض السعر.

أمّا محمد حجاب، تاجر خضروات بسوق المحاسنة بالعريش، فقال «غالبية الأهالي يقبلون على المنتجات البلدي، والسوق في العريش، كما هو في أي مكان في الجمهورية، يعتمد على عملية العرض والطلب، إذا زاد المنتج، هبطت الأسعار، والعكس».

توقعات بانخفاض أسعار الطماطم لأقل من 5 جنيهات

فيما أوضح يوسف علي، أحد تجار الخضروات، أن الطماطم ستنخفض إلى أقل من 5 جنيهات، لأن هناك مزروعات كثيرة ستغزو الأسواق، وهي العروة ما بين الشتاء والصيف، التي تمت زراعتها في أواخر الصيف، وتكون كثيفة في الأسواق.

بدورها، أكّدت أمامي رسلان، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، في بيان، إن إدارة التموين تراقب الأسعار بشكل يومي، وتسجل مخالفات لبعض التجار، سواء زيادة أسعار أو البيع دون تسعيرة، موضحة أن هناك بعض الأسعار يتحكم فيها السوق من خلال العرض والطلب، وتكون أقل من التسعيرة الرسمية.