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جدول امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة.. يبدأ 17 يناير

كتب:

وائل فايز
03:51 م | السبت 23 ديسمبر 2023
مدير تعليم القاهرة

مدير تعليم القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ يوم 17 يناير المقبل.

 

 جدول امتحان  القاهرة 

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الأول الموافق الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء وفترة الامتحان من 9 إلى 11:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 12:00 إلى 1:30 ويوم الخميس الموافق 18 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا، وامتحان الكمبيوتر من 11:30 إلى 12:30.

 امتحانات الأسبوع الثاني

وشمل جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، ويوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان العلوم لمدة ساعتين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.