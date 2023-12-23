جدول امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة.. يبدأ 17 يناير

أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ يوم 17 يناير المقبل.

جدول امتحان القاهرة

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الأول الموافق الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء وفترة الامتحان من 9 إلى 11:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 12:00 إلى 1:30 ويوم الخميس الموافق 18 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا، وامتحان الكمبيوتر من 11:30 إلى 12:30.

امتحانات الأسبوع الثاني

وشمل جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين، ويوم الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ويوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان العلوم لمدة ساعتين.