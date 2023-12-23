جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الصف الخامس الابتدائي ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في بني سويف، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الصف الخامس الابتدائي، التي تنطلق الثلاثاء 9 يناير المقبل حتى الخميس 11 يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف الخامس الابتدائي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الخامس الابتدائي في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، رسمي وخاص ولغات كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير 2024: اللغة العربية والإملاء

الثلاثاء 9 يناير 2024: المهارات المهنية

الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة الانجليزية

الأربعاء 10 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس 11 يناير 2024: العلوم

الخميس 11 يناير 2024: الرياضيات

الخميس 11 يناير 2024: تكنولوجيا المعلومات: ict

مراعاة الإجازات الرسمية

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن المواعيد راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2024، التي جاءت وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حيث مقرر أن تنطلق الامتحانات بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر لكافة المراحل التعليمية.