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جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:13 م | السبت 23 ديسمبر 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في بني سويف، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الصف السادس الابتدائي، التي تنطلق السبت 13 يناير المقبل حتى الاثنين 15 يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي في بني سويف 

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف السادس الابتدائي في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2024، رسمي وخاص ولغات كالتالي: 

السبت 13 يناير 2024: اللغة العربية والإملاء 

السبت 13 يناير 2024: ICT 

الأحد 14 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الأحد 14 يناير 2024: اللغة الأجنبية 

الإثنين 15 يناير 2024: الرياضيات 

الإثنين 15 يناير 2024: العلوم 

الإثنين 15 يناير 2024: المهارات المهنية 

مراعاة الإجازات الرسمية 

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن مواعيد الامتحانات راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قد اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

 

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بقلم عمرو رجب