جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للصف الرابع الابتدائي، والتي تنطلق 9 يناير المقبل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الرابع الابتدائي في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، رسمي وخاص ولغات كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير 2024: اللغة العربية والاملاء

الثلاثاء 9 يناير 2024: المهارات المهنية

الاربعاء 10 يناير 2024: اللغة الانجليزية

الاربعاء 10 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الخميس 11 يناير 2024: العلوم

الخميس 11 يناير 2024: الرياضيات

الخميس 11 يناير 2024: تكنولوجيا المعلومات: ict

من جانبه قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن تلك المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية.

مراعاة الاجازات الرسمية

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن المواعيد راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسببب قصر فترات النهار في تلك الفترة.