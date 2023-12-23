رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد غدا

كتب:

مريم شريف
07:11 م | السبت 23 ديسمبر 2023
عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد

يترأس البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، غدا الأحد الموافق 24 ديسمبر، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في الساعة التاسعة مساء، بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الطوائف المسيحية.

احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد 

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد المجيد يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، والذي يوافق عيد الميلاد وفقاً للتقويم الغربي والذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

ويأتي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد فترة صوم امتدت لمدة 15 يوما بدأت من يوم 10 ديسمبر الجاري وحتى عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الطائفة يوم الاثنين.

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

وبالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

تأتي تلك الزيارة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة، إلى غبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمَّن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، مؤكدين جميعًا أن «حب المسيح يجمعنا»، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

اقرأ المزيد:

معارض ملابس بأسعار مخفضة في الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كنائس فلسطين تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد رغم الاحتلال.. صلوات ودعوات

موعد عيد الميلاد المجيد 2024.. يومان للاحتفال به

الكنائس تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد في القدس المحتلة

«صباح الخير يا مصر» يبرز استقبال مجمع الأديان للزوار في عيد الميلاد المجيد

أمطار غزيرة بالإسكندرية في رابع أيام نوة عيد الميلاد المجيد

صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد والتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد
بقلم مريم شريف