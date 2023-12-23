بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يترأس قداس عيد الميلاد المجيد غدا

يترأس البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، غدا الأحد الموافق 24 ديسمبر، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في الساعة التاسعة مساء، بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الطوائف المسيحية.

احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد المجيد يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، والذي يوافق عيد الميلاد وفقاً للتقويم الغربي والذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

ويأتي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد فترة صوم امتدت لمدة 15 يوما بدأت من يوم 10 ديسمبر الجاري وحتى عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الطائفة يوم الاثنين.

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

وبالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء عدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء والكهنة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

تأتي تلك الزيارة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة، إلى غبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمَّن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، مؤكدين جميعًا أن «حب المسيح يجمعنا»، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.