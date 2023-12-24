«طوارئ القناة» تحذر: برد شديد ورياح مثيرة للأتربة في طقس الغد

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء من طقس بارد غدا الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على الأماكن المفتوحة والطرق الصحراوية والزراعية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون غداً الاثنين طقس معتدل الحرارة صباحاً مائل للبرودة ليلاً لتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

رياح وسحب تحجب أشعة الشمس

قال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إن غطاء سحابي ينتشر في سماء المنطقة ويعمل على حجب أشعة الشمس مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس، فيما تكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من المحافظة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصة لمرضى الحساسية والأمراض الصدرية، فيما ناشدت المواطنين ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وناشدت الشبكة سائقي السيارات الحذر خلال السير في الساعات الأولى من صباح غد على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية لاحتمالية وجود شبورة، فيما طالبت السائقين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور لتفادي وقوع الحوادث المرورية.