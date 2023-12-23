«طوارئ القناة» تُحذر من رياح وأتربة في طقس غد الأحد.. ارتدوا الكمامات الطبية

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء من طقس غير مستقر غدا الأحد يضرب عدة مدن، بالتزامن مع نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة، إن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل محافظة الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية وصغرى 13 درجة مئوية.

رياح وأمطار متوسطة في الإسماعيلية

وقال البيان إن الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من المحافظة، مع وجود غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان أن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على فترات متقطعة، لازال متوقعا على مدار الساعات القليلة المقبلة، فيما ناشدت الشبكة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصة لمرضى الحساسية والأمراض الصدرية، فيما ناشدت المواطنين ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.