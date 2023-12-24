طقس الدقهلية اليوم.. نشاط الرياح المحملة بالأتربة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الدقهلية تكاثر السحب والغيوم، ورياح محملة بالأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرار تصاحبها برودة شديدة في الأجواء، وهو ما رفعت معه الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ في أرجاء المحافظة.

رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا بشأن الطقس، مؤكدة رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والاستعداد لهطول الأمطار في أي وقت وصيانة السيارات والمعدات المخصصة لشفط وكسح مياه الأمطار وتجهيزها وتفعيل وتشغيل غرفة الأزمات الرئيسية على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحداث الجارية والقادمة وربطها بغرفة الأزمات الفرعية في المدن والمراكز والتعامل بشكل فوري وسريع في حال وقوع أي مشكلة.

إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة

كما تابع البيان، أنه جرى إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، وناشدت محافظة الدقهلية المواطنين بعدم لمسها والابتعاد عن كل مسببات الكهرباء أثناء هطول الأمطار، وخاصة طلاب المدارس وتجميع الكابلات والأسلاك الكهربائية التالفة ودفنها تحت الأرض بعد صيانتها، وتمهيد الطرق وتسويتها وإزالة الإعلانات المخالفة، ورفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمصالح الحكومية.