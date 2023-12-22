«برد الشتاء هل».. أمطار ورياح مثيرة للرمال في طقس اليوم

يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد، اليوم، مع بدء فصل الشتاء رسميًا، والذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار في أول أيام فصل الشتاء، هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر والذى تؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

أول أيام فصل الشتاء

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وناشد خبراء الأرصاد، السادة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بالحرص على ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.