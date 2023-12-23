طقس الإسكندرية غدا.. استمرار سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار حالة التقلبات الجوية، بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إذ أن الطقس يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار وارتفاع أمواج البحر، ضمن آخر أيام تبعات نوة الفيضة الصغرى.

نصائح طقس الإسكندرية غدا

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإنه من الضروري على المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية غدا كونه طقسا شتويا ممطر.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتأتي تلك النصائح نتيجة بانخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21، وانخفاضها أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 17، ما يٌعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

توقعات سقوط أمطار على الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية غدا بنسبة 40%، أي يعني أمطار متوسطة فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

كما أشار تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن طقس الإسكندرية غدا بإن ارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 3.5 متر ما يتبعه خروج الأمواج على طريق الكورنيش.