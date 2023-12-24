ربان الكنيسة السريانية في مصر يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

بدأ منذ قليل احتفال كنيسة السريان الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان، بمنطقة غمرة في القاهرة.

يترأس قداس العيد، الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، وسط حضور أبناء الطائفة الأرثوذكسية، ومشاركة عدد من ممثلي الكنائس المصرية، وبحضور مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد

وفي وقت سابق، أقامت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، احتفالية إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مقر البطريركية السريانية الأرثوذكسية في غمرة- القاهرة، وذلك بحضور شخصيات كنسية وسياسية وحزبية وحشد من المؤمنين.

وفي البداية افتتح الأنبا توماس الأمسية بالصلاة، ثم ألقى عدد من الحضور كلمات من روح المناسبة، تلا ذلك باقة من أروع الترانيم والأغاني الروحية، قدمها كورال السيدة العذراء مريم السرياني الأرثوذكسي، بقيادة الشماسة نورا ملوح، بالاشتراك مع كورال تي شوري، بقيادة المرنمتين أوليڤيا فادي ونيڤين لويز.

ثم قدم قدس الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عدداً من الهدايا التذكارية، بعد ذلك انتقل الجمع إلى باحة الكنيسة، وعلى وقع صوت طبول الفرقة النحاسية للكشاف السرياني الأرثوذكسي، تمت إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد لهذه السنة، وعمَّت الأجواء سعادة غامرة، وقد عبر جميع الحضور عنها اغتباطًا بميلاد المسيح.