هيئة الأسرى: محكمة إسرائيلية تستكمل نظر قضية استشهاد معتقلين بسجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في «الخضيرة»، قررت عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل (26/12/2023) لاستكمال البت في قضية استشهاد المعتقلين عمر دراغمة من طوباس الذي ارتقى بتاريخ 23/10/2023، وعبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، الذي ارتقى في 13/11/2023، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء اليوم الأحد، أنّ قرار عقد الجلسة جاء في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق فوري بظروف استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، ومن بينهم دراغمة ومرعي.

وأكدا أن «السعي لفتح تحقيق في ظروف استشهادهم لا يعني أننا ننتظر أي (عدل) من محاكم الاحتلال، وإنما يأتي في إطار إيجاد أي مدخل لوضع حد لعمليات التّعذيب والتّنكيل التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بحقّ المعتقلين».

الاحتلال الإسرائيلي اغتالهم بشكل ممنهج

كما أكدت الهيئة والنادي، «أنّ روايتنا كمؤسسات متابعة لشؤون الأسرى، وفي ضوء الشهادات التي تتزايد يوما بعد يوم حول ظروف استشهادهم، أنّ الاحتلال اغتالهم بشكل ممنهج عبر عمليات التّعذيب والتّنكيل».

ويُشار إلى أنّ المعتقلين دراغمة ومرعي من بين 6 شهداء ارتقوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، علما أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر «سديه تيمان» في بئر السبع، فيما ترفض سلطات الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.