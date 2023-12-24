رئيس مدينة «منيا القمح»: رفع الروح المعنوية لعمال النظافة وتذليل العقبات أمامهم

اجتمع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية مع مشرفي مناطق النظافة الخاصة بالمدينة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة برئاسة المركز؛ لتكثيف الجهود لرفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالنظافة.

جهود عمال النظافة ورفع روحهم المعنوية:

قال رئيس مجلس ومدينة منيا القمح في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمال النظافة يبذلون جهودا عظيمة للحفاظ على نظافة المدن وشوارعها للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، مشيرا إلى أحقيتهم في التكريم، ورفع معنوياتهم لدورهم البالغ أهمية في المجتمع.

تذليل العقبات أمام عمال النظافة

أضاف «عامر»، أنه جمع مشرفي مناطق النظافة الخاصة بمنيا القمح لبحث مشكلات عمال النظافة وتذليل العقبات أمامهم التي تٌعيق العمل، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، مشيرا إلى أنهم يبذلون جٌهودا عظيمة في رفع وتجميع المخلفات من الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري لمصر.

تعاون المواطنين مع عمال النظافة

وحث رئيس مجلس مدينة منيا القمح عمال النظافة على بذل جهد أكبر للحفاظ على المستوى العالي من النظافة من جميع الشوارع، خاصة بعد الانتهاء من تطوير معظم المناطق بالمدينة، مشددا على ضرورة نظافة الشوارع ووضع المخلفات في الصناديق المخصصة لذلك والتعاون مع عمال النظافة بالحفاظ على جهودهم.