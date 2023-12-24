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بدء احتفالات كنيسة الكلدان الكاثوليك بعيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
09:44 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
الأب بولس ساتي

الأب بولس ساتي

بدأ قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك في مصر الجديدة بالقاهرة، منذ قليل، والذي يترأسه الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك.

يأتي قداس عيد الميلاد المجيد بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ورجال الفكر.

ويحتفل الميسحيون في العالم، اليوم، بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، والذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية «السريان الأرثوذكس»، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والمارون الكاثوليك، والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس.

 

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