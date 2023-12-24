أجراس الكنيسة الكاثوليكية تعلن بدء قداس عيد الميلاد

أعلنت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بدء قداس عيد الميلاد المجيد.

وترأس منذ قليل، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء «سيدة مصر» بمدينة نصر بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الكهنة والراهبات والشمامسة والشعب، وبعض الوزراء والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.

ويشارك في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، وعدد من أساقف ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

بدء توافد الأقباط الكاثوليك

وبدأ منذ قليل، توافد الأقباط الكاثوليك وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وممثلي الكنائس على كاتدرائية العذراء بمدينة نصر، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد المجيد يوم الاثنين 25 ديسمبر، وفقا للتقويم الغربي والذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

صيام 15 يوما

ويأتي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد فترة صوم امتدت لمدة 15 يوما بدأت من 10 ديسمبر الجاري وحتى عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الطائفة الاثنين المقبل.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بدأت صوم الميلاد 10 ديسمبر استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، كما تخللت فترة الصوم تلك استقبال الأنبا إبراهيم إسحق عدد من المهئنين بعيد الميلاد، إذ استقبل خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وفد مكتب التعليم المسيحي.