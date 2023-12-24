حياة كريمة تعقد غدا ندوة للتوعية بالقضية الفلسطينية في جامعة بنها

تعقد مؤسسة حياة كريمة، غدا، ندوة جديدة للتوعية بالقضية الفلسطينية فى جامعة بنها الأهلية وسط حضور كبير لطلاب وأعضاء هيئة الجامعة، في العاشرة صباحا بمبنى مسرح الجامعة M.

التوعية بالقضية الفلسطينية

وبدأت حياة كريمة منذ فترة سلسلة ندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية وجهود المؤسسة فى تخفيف معاناه إخواننا فى فلسطين، إيماناً منها بأهمية التوعية لطلاب الجامعات المصرية المختلفة.

ندوات حياة كريمة

جدير بالذكر أن حياة كريمة نظمت عددا من الندوات بمختلف الجامعات للتعريف بالمؤسسة وأهمية المشاركة في العمل التطوعي، وشهدت حضورا واسعا من الطلاب، موضحة أن الهدف الأساسي للندوات يكمن في نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الذي تقوم به المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.