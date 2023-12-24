قافلة طبية مجانية توقع الكشف الطبي على 3465 مواطنا في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الصحة، في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ، بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك علي مدار يومين السبت، والأحد، على التوالي.

جاء ذلك تحت رعاية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بالإقليم.

11 تخصصا طبيا بالمجان

بينما تضمنت القافلة الطبية، لأبناء قرية صندلا، في محافظة كفر الشيخ، علي العديد من الخدمات الطبية المتعددة، علاوة علي توافر عدد 12 عيادة متخصصة، والتي تضم 11 تخصص طبي متنوع وهم، طب الأطفال، والباطنة، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، ورمد، وطب النساء، ومسالك بولية، وتنظيم الأسرة، وأمراض الصدر، وأسنان، والذي استفاد منها 3465 مواطن ومواطنه.

190 تحليلا طبيا بالمجان

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أنه تم إجراء عدد 190 تحليل طبي متنوع، وذلك من خلال معمل الدم، ومعمل الطفيليات، كما تم إجراء عدد 70 صور أشعة، بيننا تم صرف الأدوية والعلاج، مجانًا للمرضى.

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، أنه تم تقديم ندوات تثقيفية لعدد 1036 مواطن ومواطنه، مضيفا أن تلك القوافل الطبية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي توقع الكشف الطبي المبكر علي الأمراض المزمنة، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 78 مواطن ومواطنه خلال أعمال القافلة.

كما تم تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد6 مرضى، وكذلك تحويل عدد 10 مرضى إلى عدد من المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج اللازم، علاوة علي استخراج عدد من القرارات العلاجية على نفقة الدولة.